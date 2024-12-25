Над территорией России сбили 59 украинских беспилотников

Почти 60 украинских беспилотников сбили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59... беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что 26 дронов сбили в Белгородской области, 23 – в Воронежской, по три – над Курской, Брянской, Тамбовской областями. Кроме того, один БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что беспилотник влетел в здание академии МВД в Нижнем Новгороде. Никто не пострадал, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

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