Над территорией России сбили 59 украинских беспилотников
25 декабря 202407:32
Почти 60 украинских беспилотников сбили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59... беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.
Минобороны уточнило, что 26 дронов сбили в Белгородской области, 23 – в Воронежской, по три – над Курской, Брянской, Тамбовской областями. Кроме того, один БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.
Ранее стало известно, что беспилотник влетел в здание академии МВД в Нижнем Новгороде. Никто не пострадал, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России сбили 59 украинских беспилотников
- Пашинян не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за COVID-19
- Опрос: Каждый второй россиянин хочет заняться спортом в 2025 году
- СМИ: Наследием Байдена станет снижение умственных способностей президента
- В Словакии готовят петицию о выходе из НАТО и ЕС
- В РФ хотят фиксировать стоимость ж/д билетов на новогодних праздниках
- СМИ: Пассажиры «Азимута» подали иск против пилотов после инцидента в Анталье
- Спецпосланник Трампа заявил, что политик не хочет повторения Минских соглашений по Украине
- В Госдуме сочли подозрительной скорость затопления судна Ursa Major
- Страховщики РФ предложили расширить тарифы ОСАГО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru