Над территорией России сбили 39 украинских БПЛА
24 июля 202507:48
Почти 40 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.
Так, 21 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, 11 – Азовского моря. При этом семь дронов сбили в Краснодарском крае.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по нефтебазе на федеральной территории «Сириус» близ Сочи, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Александр Демидов и «ДЕМИДОBAND» приглашает на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Над Крымом и Белгородской областью сбили три дрона ВСУ
- Трамп: ЕС должен был заплатить США за оружие для Украины три года назад
- В Московском зоопарке появился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны
- Писатель Лукьяненко предсказал разочарование человечества в ИИ
- Быстро думают и перемещаются: Почему люди с СДВГ чаще становятся успешными
- В Республике Алтай мужчина пострадал при столкновении двух моторных лодок
- Призер всероссийских соревнований легкоатлет Катунин погиб в зоне СВО
- Над территорией России сбили 39 украинских БПЛА
- Вернувшиеся из плена российские бойцы прибыли в Подмосковье
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru