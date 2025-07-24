Над территорией России сбили 39 украинских БПЛА

Почти 40 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.

В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина

«С 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.

Так, 21 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, 11 – Азовского моря. При этом семь дронов сбили в Краснодарском крае.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по нефтебазе на федеральной территории «Сириус» близ Сочи, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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