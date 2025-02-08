Над территорией России сбили 36 украинских БПЛА

Более 30 беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36... беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что 18 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 11 БПЛА — над Волгоградской, пять – над Белгородской, еще два – над Краснодарским краем.

Ранее средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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