Над территорией России сбили 13 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Так, пять дронов ВСУ уничтожили в Курской области, четыре – в Белгородской, три – в Ростовской, еще один – в Липецкой.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские БПЛА атаковали Белгородский район, в результате в селе Красная Нива был ранен местный житель, пишет 360.ru.

