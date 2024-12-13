Над территорией России сбили 13 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.
Так, пять дронов ВСУ уничтожили в Курской области, четыре – в Белгородской, три – в Ростовской, еще один – в Липецкой.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские БПЛА атаковали Белгородский район, в результате в селе Красная Нива был ранен местный житель, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru