Над территорией России перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА

Пятьдесят один беспилотник ВСУ самолетного типа нейтрализовали над Россией в течение ночи. Об этом сообщило Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов над Краснодарским краем, три БПЛА – над Крымом, два – над Белгородской областью. Кроме того, десять беспилотников сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее глава Крымского района Кубани Сергей Лесь заявил, что ночью ПВО подавила не менее 46 дронов ВСУ, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет Ura.ru.

