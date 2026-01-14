Над территорией России нейтрализовали 33 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В период с 9:00 до 13:00 мск... перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.

Военные нейтрализовали 28 дронов над водами Азовского моря, три беспилотника - в Крыму, еще два БПЛА - над Краснодарским краем.

Ранее силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в Ставропольском крае и на Кубани.

