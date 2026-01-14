Над территорией России нейтрализовали 33 дрона ВСУ
14 января 202613:31
Дежурные средства ПВО ликвидировали более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 9:00 до 13:00 мск... перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.
Военные нейтрализовали 28 дронов над водами Азовского моря, три беспилотника - в Крыму, еще два БПЛА - над Краснодарским краем.
Ранее силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в Ставропольском крае и на Кубани.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России нейтрализовали 33 дрона ВСУ
- Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан
- Экс-посол: Победа Такаити на выборах не приблизит Японию к «ядерке»
- Россиянка Плешкова стала третьей на турнире FIS в Германии
- Иран не планирует восстанавливать поврежденные ядерные объекты
- Отечественный препарат для лечения рака поступил в медучреждения России
- Нефть идет: Как «танкерная война» и новые санкции ЕС отразятся на России
- Аудитория Max выросла до 85 млн пользователей
- Армия России освободила Комаровку в Сумской области
- Предвестник для Зеленского: Рогов оценил сроки битвы за Запорожье
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru