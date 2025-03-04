Над шестью регионами России сбили 18 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 18 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 10 дронов сбили над Ростовской областью, три – над Воронежской, два – над Самарской. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над территориями Курской, Белгородской. Астраханской областей.

Ранее стало известно, что в Чертковском районе Ростовской области после атаки БПЛА загорелся нефтепровод, пишет 360.ru. Позже возгорание ликвидировали.

