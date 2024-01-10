Над Саратовской областью уничтожили украинский беспилотник
10 января 202407:34
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Саратовской областью. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, ночью 10 января была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России, указывает телеканал «360».
«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее ПВО уничтожила украинские беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru