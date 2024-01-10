Над Саратовской областью уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Саратовской областью. Об этом сообщает Минобороны.

В Белгородской области сбили снаряд от РСЗО «Ураган» и беспилотник

Как отметили в ведомстве, ночью 10 января была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России, указывает телеканал «360».

«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее ПВО уничтожила украинские беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Саратовская ОбластьПВОБеспилотникиМинобороны

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