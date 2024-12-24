Над Ростовской и Воронежской областями сбили четыре дрона ВСУ
24 декабря 202407:34
Четыре украинских беспилотника уничтожили над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дроны были уничтожены минувшей ночью дежурными средствами ПВО.
Накануне вечером над Ростовской областью сбили девять украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru