Над Россией за ночь сбили 45 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией 45 дронов ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – указало ведомство.

Военные ликвидировали 14 дронов в Брянской области, восемь – в Краснодарском крае, шесть – в Крыму, пять – в Волгоградской области, четыре – в Чечне. Кроме того, два БПЛА уничтожили над Ростовской областью, по одному – над Орловской, Липецкой и Тверской областями.

Еще три беспилотника были сбиты над водами Черного моря.

Ранее средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над 11 российскими регионами, напоминает 360.ru.

