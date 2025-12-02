Над Россией за ночь сбили 45 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией 45 дронов ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – указало ведомство.
Военные ликвидировали 14 дронов в Брянской области, восемь – в Краснодарском крае, шесть – в Крыму, пять – в Волгоградской области, четыре – в Чечне. Кроме того, два БПЛА уничтожили над Ростовской областью, по одному – над Орловской, Липецкой и Тверской областями.
Еще три беспилотника были сбиты над водами Черного моря.
Ранее средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над 11 российскими регионами, напоминает 360.ru.
