Над Россией сбили девять украинских БПЛА

Девять беспилотников ВСУ уничтожили над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять... беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

В частности, пять БПЛА сбили в Белгородской области, по два - в Курской и над Черным морем.

Ранее дрон ВСУ атаковал инфраструктуру филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае», из-за удара отключилась линия электропередачи «Ростовская АЭС-Тихорецк», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОРегионыБеспилотникиМинобороны

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