Над Россией сбили девять украинских БПЛА
26 марта 202507:34
Девять беспилотников ВСУ уничтожили над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять... беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
В частности, пять БПЛА сбили в Белгородской области, по два - в Курской и над Черным морем.
Ранее дрон ВСУ атаковал инфраструктуру филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае», из-за удара отключилась линия электропередачи «Ростовская АЭС-Тихорецк», напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru