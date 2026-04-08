Dyson зарегистрировал два товарных знака в России

Производитель техники Dyson зарегистрировал в России два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Компания подала заявки на регистрацию брендов Supersonic и Airwrap, они поступили в Роспатент в феврале прошлого года. Ведомство приняло решение о регистрации в апреле 2026-го.

Теперь компания Dyson сможет продавать под этими товарными знаками устройства для укладки и завивки волос, включая фены и электрические щетки, и другую технику.

Ранее французская Miraculous зарегистрировала в РФ два товарных знака мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», напоминает 360.ru.

