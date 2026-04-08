В Третьяковской галерее откроют выставку к юбилею «Союзмультфильма»

Государственная Третьяковская галерея откроет выставку, которая приурочена к 90-летней годовщине основания киностудии «Союзмультфильм». Об этом рассказала председатель совета директоров студии Юлиана Слащева в интервью ТАСС.

«Союзмультфильм» отметит свое 90-летие 10 июня.

«В Москве, в Третьяковской галерее, также готовится выставка-блокбастер, приуроченная к 90-летию киностудии», - отметила Слащева.

Кроме того, планируется провести специальный праздничный концерт на открытом воздухе. Глава совета директоров не уточнила подробностей проекта.

Ранее «Союзмультфильм» анонсировал съемки полнометражного игрового фильма о ранних годах кота Матроскина, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
