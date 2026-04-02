Над Россией сбили 147 украинских беспилотников
Военные за минувшую ночь нейтрализовали над территорией России почти 150 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 23.00 мск 1 апреля т.г. до 7.00 мск 2 апреля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тульской, Калужской областях. Также БПЛА были ликвидированы над Краснодарским краем, Крымом, Башкортостаном, Адыгеей, акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее в Уфе несколько беспилотников уничтожили на подлете к нефтеперерабатывающим предприятиям, один аппарат попал в жилой дом, пишет 360.ru.
