В России назвали четыре отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей

Среднюю зарплату выше 200 тысяч рублей зафиксировали в России в январе в четырех отраслях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По данным агентства, в начале года больше всех получали специалисты сферы воздушного и космического транспорта — 230,8 тысячи рублей. Финансисты и страховщики получали в среднем 220,7 тысячи рублей, сотрудники табачных производств — около 216,4 тысячи, работники из сферы добычи нефти и газа — 209,1 тысячи.

При этом в январе 2025 года в стране не было ни одной отрасли со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что в РФ самые большие зарплаты сейчас получают специалисты рабочих профессий и управленцы, пишет 360.ru.

