Россия в 2025 году получила рекордную сумму от экспорта сыров и творога
Россия в прошлом году обновила рекорд по стоимости экспорта сыров и творога, увеличив его на 14% год к году, поставки обошлись почти в $173 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр «Агроэкспорт».
«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия ввезла на зарубежные рынки почти 33 тыс. тонн сыров и творога», - указано в сообщении.
РФ обновила исторический максимум в стоимостном выражении, ранее наибольший показатель в $153 млн был зафиксирован в 2022 году.
В число основных импортеров вошли Казахстан (свыше $84 млн), Белоруссия (более $29 млн), Узбекистан ($22,5 млн), Киргизия (около $9 млн), Азербайджан (почти $5,5 млн). При этом в прошлом году Россия впервые за всю историю наблюдений поставила сыры и творог в Иорданию.
Ранее стало известно, что в 2025 году рекордных показателей достиг экспорт российских кормов для домашних животных. Он составил около 106 тысяч тонн, или $256 млн, пишет 360.ru.
