Умер актер и режиссер Сергей Быстрицкий
Актер и режиссер Сергей Быстрицкий умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России в своем Telegram-канале.
Причины смерти не называются.
Сергей Быстрицкий родился в 1963 году. Артист окончил актерский факультет ВГИКа, он дебютировал в кино в 1979 году, сыграв роль в фильме «Неоконченный урок». Быстрицкий снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалах, в том числе «Наследство», «Охота на единорога», «Карьер», «Апостол». Также артист выступил режиссером-постановщиком ряда проектов.
Кроме того, Быстрицкий был известен в качестве актера и режиссера дубляжа. Он озвучивал в том числе актеров Мэтта Дэймона, Тома Круза и Марка Уолберга.
Ранее на 63-м году жизни умер актер комик-труппы «Маски-шоу» Владимир Комаров, пишет 360.ru.
