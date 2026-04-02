Умер актер и режиссер Сергей Быстрицкий

Актер и режиссер Сергей Быстрицкий умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России в своем Telegram-канале.

Причины смерти не называются.

Сергей Быстрицкий родился в 1963 году. Артист окончил актерский факультет ВГИКа, он дебютировал в кино в 1979 году, сыграв роль в фильме «Неоконченный урок». Быстрицкий снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалах, в том числе «Наследство», «Охота на единорога», «Карьер», «Апостол». Также артист выступил режиссером-постановщиком ряда проектов.

Кроме того, Быстрицкий был известен в качестве актера и режиссера дубляжа. Он озвучивал в том числе актеров Мэтта Дэймона, Тома Круза и Марка Уолберга.

