Над Россией сбили 132 украинских БПЛА

Более 130 украинских беспилотников ликвидировали над территорией России минувшей ночью. Об этом заявило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.

Так, 54 дрона сбили в Саратовской области, 40 – в Воронежской, 22 – в Белгородской. Кроме того, девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по три – над Курской областью и Крымом, еще один – над Липецкой.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в трех районах и двух городских округах региона, в том числе в Воронеже, обнаружили и уничтожили около 40 БПЛА, пишет 360.ru.

