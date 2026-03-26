Над регионами России сбили 125 украинских беспилотников
Российские военные в течение прошедшей ночи нейтрализовали над регионами РФ 125 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Также БПЛА сбили над Московским регионом, Крымом, акваторией Черного моря.
Ранее военные уничтожили летевший в сторону Москвы БПЛА, обломки упали в районе села Кленово, пишет 360.ru. В результате произошел пожар в частном доме, один человек пострадал.
