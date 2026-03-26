В Бангладеш 18 человек погибли при падении автобуса в реку
Пассажирский автобус рухнул в реку Падма в центральной части Бангладеш, погибли не менее 18 человек. Об этом сообщает газета The Daily Star.
По данным издания, ЧП произошло, когда транспортное средство ожидало на понтоне посадки на паром.
В автобусе находились около 40 человек, 11 из них самостоятельно выбрались на берег. Спасатели подняли машину со дна реки спустя шесть часов после инцидента, обнаружив 18 погибших. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Ранее в Камчатском крае вахтовый автобус с пассажирами опрокинулся и упал с моста в реку, десять человек были доставлены в больницу, пишет Ura.ru.
