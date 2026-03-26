СМИ: Иран укрепляет остров Харк на случай атаки США
Иран укрепляет оборону острова Харк, готовясь к возможной наземной операции США. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в американской разведке.
«Иран расставляет ловушки и перебрасывает на остров Харк дополнительный военный персонал и средства ПВО», — отмечает СМИ.
По его данным, Тегеран ведет приготовления в последние недели.
Американское центральное командование не стало комментировать эти сведения.
Ранее СМИ сообщили, что США в рамках конфликта на Ближнем Востоке могут нанести удары по электростанциям и захватить остров Харк, что сопряжено с рисками для стран Залива, пишет 360.ru.
Горячие новости
- СМИ: Иран укрепляет остров Харк на случай атаки США
- СМИ: Израиль опасается скорого перемирия с Ираном
- СМИ: Приближается начало наземной операции США в Иране
- Зеленский: США требуют от Украины отступить из Донбасса в обмен на гарантии безопасности
- В Новосибирской области начались облавы по выявлению неучтенного скота
- Тегеран пригрозил перекрыть вход в Суэцкий канал в случае наземной операции США
- СМИ: Рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц
- Минсельхоз США: Массовые убои скота в РФ могут происходить из-за эпидемии ящура
- Власти хотят снова запретить вывоз бензина из РФ из-за роста цен
- СМИ: Владельцам нескольких квартир хотят поднять налоги ради спасения бюджета