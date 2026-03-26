СМИ: Иран укрепляет остров Харк на случай атаки США

Иран укрепляет оборону острова Харк, готовясь к возможной наземной операции США. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в американской разведке.

«Иран расставляет ловушки и перебрасывает на остров Харк дополнительный военный персонал и средства ПВО», — отмечает СМИ.

По его данным, Тегеран ведет приготовления в последние недели.

Американское центральное командование не стало комментировать эти сведения.

Ранее СМИ сообщили, что США в рамках конфликта на Ближнем Востоке могут нанести удары по электростанциям и захватить остров Харк, что сопряжено с рисками для стран Залива, пишет 360.ru.

