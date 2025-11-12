Над регионами России нейтрализовали 22 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над регионами России 22 беспилотника ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата», - указало ведомство.
Так, восемь дронов нейтрализовали в Ростовской области, четыре - в Ставропольском крае, по три - в Орловской и Брянской областях. Еще два БПЛА уничтожили над Тульской областью, по одному - над Калужской и Московским регионом.
Ранее стало известно, что силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru