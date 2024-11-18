Над пятью регионами России уничтожили 59 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Так, сорок пять дронов ВСУ сбили над Брянской областью, шесть – над Курской, по три БПЛА — над Белгородской и Тульской, еще два беспилотника — над Московской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаки БПЛА в Раменском и Павлово-Посадском городском округе, напоминает 360.ru.

