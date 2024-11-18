Над пятью регионами России уничтожили 59 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Так, сорок пять дронов ВСУ сбили над Брянской областью, шесть – над Курской, по три БПЛА — над Белгородской и Тульской, еще два беспилотника — над Московской.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаки БПЛА в Раменском и Павлово-Посадском городском округе, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боец «Ахмата» рассказал об отступлении ВСУ в Курской области
- В Астрахани напали на экс-игрока футбольной сборной России Вадима Евсеева
- Над пятью регионами России уничтожили 59 беспилотников ВСУ
- Ким Чен Ын заявил о необходимости готовиться к войне
- Маск предупредил о зеркальном ответе Москвы на удары Украины вглубь России
- Команда Трампа отреагировала на разрешение Украине бить вглубь России
- Писториус заявил, что ракеты Taurus не помогут Украине на поле боя
- СМИ: Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца
- Хабек в случае избрания канцлером ФРГ намерен поставить Киеву ракеты Taurus
- В Екатеринбурге рабочие нашли боеприпасы в Т-90
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru