Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве
22 декабря 202315:53
В Подмосковье уничтожили украинский беспилотник, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Информацию также подтвердили в Минобороны России.
Как уточнил мэр столицы, БПЛА уничтожен в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших нет.
Ранее Минобороны РФ также заявило о перехвате пяти украинских дронов над Брянской областью и еще четырех беспилотников над Калужской.
Также уточняется, что в аэропорту Калуги ввели план «Ковер». Все самолеты, находящиеся в полете, перенаправили на запасные аэродромы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru