Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Как уточнил мэр столицы, БПЛА уничтожен в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ также заявило о перехвате пяти украинских дронов над Брянской областью и еще четырех беспилотников над Калужской.

Также уточняется, что в аэропорту Калуги ввели план «Ковер». Все самолеты, находящиеся в полете, перенаправили на запасные аэродромы, передает «Радиоточка НСН».



