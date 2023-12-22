Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

В Подмосковье уничтожили украинский беспилотник, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Информацию также подтвердили в Минобороны России.

В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

Как уточнил мэр столицы, БПЛА уничтожен в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ также заявило о перехвате пяти украинских дронов над Брянской областью и еще четырех беспилотников над Калужской.

Также уточняется, что в аэропорту Калуги ввели план «Ковер». Все самолеты, находящиеся в полете, перенаправили на запасные аэродромы, передает «Радиоточка НСН».


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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиПодмосковье

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