Над Луганском сбили три ракеты ATACMS
Луганск подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.
По данным властей, утром в 08:43 над Луганском сработала система ПВО, которая сбила три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
«Обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет», — подчеркнули в городской администрации.
На месте происшествия находятся сотрудники МЧС.
Ранее средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также над Крымом и Черным морем, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru