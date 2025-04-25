Над Крымом сбили шесть украинских беспилотников

Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 9.20 до 9.50 мск... уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили дежурными средствами ПВО.

Ранее над Крымом нейтрализовали 59 беспилотников ВСУ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиКрым

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