Над Крымом сбили шесть украинских беспилотников
25 апреля 202511:25
Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 9.20 до 9.50 мск... уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», - отмечается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили дежурными средствами ПВО.
Ранее над Крымом нейтрализовали 59 беспилотников ВСУ, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru