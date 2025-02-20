Над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских БПЛА
20 февраля 202507:30
Четыре украинских беспилотника нейтрализовали над Россией прошедшей ночью. Об этом заявили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в министерстве, три БПЛА сбили над территорией Крыма, один — над Брянской областью.
Ранее украинский дрон атаковал автобус в Белгородской области, погиб мирный житель, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru