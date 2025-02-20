Над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских БПЛА

Четыре украинских беспилотника нейтрализовали над Россией прошедшей ночью. Об этом заявили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, три БПЛА сбили над территорией Крыма, один — над Брянской областью.

Ранее украинский дрон атаковал автобус в Белгородской области, погиб мирный житель, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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