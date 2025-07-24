Над Крымом и Белгородской областью сбили три дрона ВСУ
24 июля 202508:59
Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали в Крыму и Белгородской области, передает Минобороны.
«С 6.20 мск до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказали в министерстве.
Ведомство уточнило, что два дрона сбили над территорией Крыма, один – над Белгородской областью.
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили над Россией 39 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru