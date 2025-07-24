Над Крымом и Белгородской областью сбили три дрона ВСУ

Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали в Крыму и Белгородской области, передает Минобороны.

«С 6.20 мск до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказали в министерстве.

Ведомство уточнило, что два дрона сбили над территорией Крыма, один – над Белгородской областью.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили над Россией 39 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьКрымБеспилотникиМинобороны

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