Над двумя регионами России сбили три украинских беспилотника
6 ноября 202407:35
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — говорится в заявлении ведомства.
Дежурные средства ПВО сбили два дрона ВСУ над территорией Курской области, один — над Орловской.
Ранее украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде, из-за удара произошли взрыв и пожар, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, пострадали пять человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru