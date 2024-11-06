Над двумя регионами России сбили три украинских беспилотника

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — говорится в заявлении ведомства.

Дежурные средства ПВО сбили два дрона ВСУ над территорией Курской области, один — над Орловской.

Ранее украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде, из-за удара произошли взрыв и пожар, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, пострадали пять человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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