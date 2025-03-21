Над четырьмя регионами сбили 43 беспилотника ВСУ
21 марта 202507:33
Более 40 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России прошедшей ночью. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны уточнило, что 34 дрона сбили над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Курской, один – над Белгородской.
Ранее военные уничтожили 132 украинских БПЛА в семи российских регионах, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru