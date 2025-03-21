Над четырьмя регионами сбили 43 беспилотника ВСУ

Более 40 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России прошедшей ночью. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны уточнило, что 34 дрона сбили над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Курской, один – над Белгородской.

Ранее военные уничтожили 132 украинских БПЛА в семи российских регионах, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОРегионыМинобороныБеспилотники

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