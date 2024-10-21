Над четырьмя регионами России сбили 18 украинских дронов
Дежурные средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали 18 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.
Военные перехватили 11 беспилотников над Ростовской областью, четыре – над Брянской, два – над Курской. Кроме того, один дрон ВСУ сбили над Орловской областью.
Ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над территорией региона нейтрализовали 43 украинских беспилотника, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru