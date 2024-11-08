Над четырьмя регионами России сбили 17 украинских БПЛА
Семнадцать украинских беспилотников нейтрализовали над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, прошедшей ночью военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки c применением дронов самолетного типа по территории РФ. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 17 беспилотников ВСУ.
«Шесть были перехвачены над территорией Воронежской области; шесть – над территорией Саратовской области; четыре сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в Воронежской и Белгородской областях сбили 15 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.
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