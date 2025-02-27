Над Черным морем у Крыма сбили украинский БПЛА
27 февраля 202509:57
Украинский дрон ликвидировали над Черным морем. Об этом заявили в Минобороны.
«В 8.35 мск... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией... у побережья Республики Крым», - говорится в сообщении.
Беспилотник сбили дежурные средства ПВО.
Ночью 27 февраля над Крымом уничтожили один украинский БПЛА, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru