Над Черным морем у Крыма сбили украинский БПЛА

Украинский дрон ликвидировали над Черным морем. Об этом заявили в Минобороны.

«В 8.35 мск... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией... у побережья Республики Крым», - говорится в сообщении.

Беспилотник сбили дежурные средства ПВО.

Ночью 27 февраля над Крымом уничтожили один украинский БПЛА, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымПВОБеспилотникиМинобороны

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