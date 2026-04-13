Над Череповцом уничтожили три БПЛА
13 апреля 202612:05
Три беспилотника ликвидировали над Череповцом. Об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
«Силами и средствами Министерства обороны уничтожены 2 БПЛА над Череповцом», - написал губернатор.
Позднее Филимонов сообщил, что еще один дрон сбили близ череповецкой промышленной площадки.
В ночь на 13 апреля военные ликвидировали над территорией России 33 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.
