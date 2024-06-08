ВСУ за день пытались атаковать Курскую область с помощью 15 дронов

Украинская сторона пыталась за день атаковать Курскую область с помощью 15 дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

В результате инцидента никто не пострадал, рассказал Смирнов.

Ранее российские средства ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотникиОбстрелВСУУкраина

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