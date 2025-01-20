Над Брянской областью уничтожили четыре ракеты HIMARS
Четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и 14 дронов уничтожили над Брянской областью. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, атаку отразили в течение минувшей ночи.
«Силами ПВО министерства обороны РФ над... областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БпЛА самолетного типа», — подчеркнул Богомаз.
По словам губернатора, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 20 января над Брянской областью сбили 14 дронов ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru