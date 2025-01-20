Над Брянской областью уничтожили четыре ракеты HIMARS

Четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и 14 дронов уничтожили над Брянской областью. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, атаку отразили в течение минувшей ночи.

«Силами ПВО министерства обороны РФ над... областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БпЛА самолетного типа», — подчеркнул Богомаз.

По словам губернатора, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 20 января над Брянской областью сбили 14 дронов ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

