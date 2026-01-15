Над Брянской областью сбили две ракеты «Нептун» и шесть дронов
Попытку комбинированной атаки ВСУ отразили в Брянской области минувшей ночью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Над областью обнаружили и уничтожили шесть реактивных беспилотников самолетного типа и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».
«В Брянском районе повреждено остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе... Брянска поврежден фасад и кровля в жилом доме», - написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 15 января в Брянской области уничтожили шесть дронов ВСУ самолетного типа, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из России вышлют агента спецслужб Британии, работавшего под прикрытием дипломата
- Над Брянской областью сбили две ракеты «Нептун» и шесть дронов
- В Уссурийске произошел взрыв газа в частном доме
- СМИ: Трейдеры США заплатили Венесуэле $50 за баррель нефти
- МВД предупредило о торгующих цифровыми активами в Telegram-ботах мошенниках
- В Китае призвали США и Россию к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов
- В России увеличили до 18 число пунктов миграционного контроля
- СМИ: ЕС планирует представить стратегию безопасности в 2026 году
- Бомбардировка или мир? Что Трамп сделает с Ираном
- Компания Intel зарегистрировала в России товарный знак видеокарт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru