Над Брянской областью сбили две ракеты «Нептун» и шесть дронов

Попытку комбинированной атаки ВСУ отразили в Брянской области минувшей ночью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Над областью обнаружили и уничтожили шесть реактивных беспилотников самолетного типа и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

«В Брянском районе повреждено остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе... Брянска поврежден фасад и кровля в жилом доме», - написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 15 января в Брянской области уничтожили шесть дронов ВСУ самолетного типа, напоминает 360.ru.

