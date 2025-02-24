Над Брянской областью сбили беспилотник

Беспилотник ВСУ сбили над территорией Брянской области, передает Минобороны.

ПВО сбила 22 украинских дрона над четырьмя регионами

«Около 7.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», - отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России ликвидировали 22 украинских БПЛА. Из-за падения обломков произошел пожар на предприятии в Рязанской области, пишет Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиБрянская Область

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