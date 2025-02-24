Над Брянской областью сбили беспилотник

Регулярные поездки на первом в России беспилотном трамвае с пассажирами планируется запустить в Москве осенью Массовое ДТП произошло на Проспекте Мира Около 150 социальных объектов будет построено в ближайшие два года Три московских особняка стали объектами культурного наследия Спецпроект «Музей СВО» открылся на ВДНХ «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до среды