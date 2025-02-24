Над Брянской областью сбили беспилотник
24 февраля 202510:39
Беспилотник ВСУ сбили над территорией Брянской области, передает Минобороны.
«Около 7.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», - отметили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России ликвидировали 22 украинских БПЛА. Из-за падения обломков произошел пожар на предприятии в Рязанской области, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru