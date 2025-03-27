Над Брянской областью ночью сбили украинский беспилотник

Один украинский БПЛА сбили в Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», - говорится в сообщении.

Дрон был ликвидирован дежурными средствами ПВО.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе мыса Тарханкут на побережье Крыма, уничтожили два беспилотника ВСУ, пытавшихся атаковать оборудование Глебовского подземного хранилища газа, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБрянская ОбластьБеспилотникиМинобороны

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