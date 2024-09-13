Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
13 сентября 202411:59
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 10.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Дрон сбили над территорией Белгородской области дежурные средства ПВО.
Ночью 13 сентября над регионом сбили четыре украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru