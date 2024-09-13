Грузовик подорвался на мине в Белгородской области

Он отметил, что пострадавший самостоятельно обратился в больницу. По словам Гладкова, медики районной больницы оказали всю необходимую помощь.

Губернатор подчеркнул, что для дальнейшего лечения пострадавшего доставляют в городскую больницу №2.

Ранее сообщалось, что почти 15 тысяч жилых помещений восстановили после атак ВСУ в Белгороде. К работам привлечены 70 подрядных организаций, передает «Радиоточка НСН».

