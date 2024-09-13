Грузовик подорвался на мине в Белгородской области
Грузовой автомобиль подорвался на мине в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, в результате пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавший самостоятельно обратился в больницу. По словам Гладкова, медики районной больницы оказали всю необходимую помощь.
Губернатор подчеркнул, что для дальнейшего лечения пострадавшего доставляют в городскую больницу №2.
Ранее сообщалось, что почти 15 тысяч жилых помещений восстановили после атак ВСУ в Белгороде. К работам привлечены 70 подрядных организаций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru