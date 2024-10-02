Над Белгородской областью уничтожили шесть беспилотников ВСУ
2 октября 202407:59
Шесть украинских беспилотников самолетного типа сбили в течение ночи в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
Ведомство заявило, что военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО шесть... беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.
Ранее над регионом сбили восемь дронов ВСУ, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru