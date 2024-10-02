Над Белгородской областью уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Шесть украинских беспилотников самолетного типа сбили в течение ночи в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

Ведомство заявило, что военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО шесть... беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.

Ранее над регионом сбили восемь дронов ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская областьМинобороны

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