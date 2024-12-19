Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА

Два беспилотника самолетного типа сбили в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны.

«Около 10.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон.

Позже, около 11.10 по Москве, военные пресекли еще одну попытку атаки c применением беспилотника.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА над семью регионами России, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры