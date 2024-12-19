Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА
19 декабря 202412:17
Два беспилотника самолетного типа сбили в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны.
«Около 10.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон.
Позже, около 11.10 по Москве, военные пресекли еще одну попытку атаки c применением беспилотника.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА над семью регионами России, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru