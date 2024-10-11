Над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ
11 октября 202411:24
Три украинских беспилотника самолетного типа сбили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.
«С 08.30 до 09.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.
Дроны были сбиты над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.
Ночью 11 октября в регионе уничтожили три беспилотника ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru