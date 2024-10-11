Над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ

Три украинских беспилотника самолетного типа сбили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.

«С 08.30 до 09.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.

Дроны были сбиты над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Ночью 11 октября в регионе уничтожили три беспилотника ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныПВОБеспилотникиБелгородская область

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