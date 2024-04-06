Над Белгородской областью сбили десять снарядов РСЗО «Вампир»

Десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По данным военного ведомства, утром 6 апреля была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородом и одноименным районом сбили десять воздушных целей. Власти зафиксировали повреждения ряда объектов в столице региона, в частности, в 18 квартирах 12 многоквартирных домов выбиты окна, посечен фасад и выбиты окна одного из корпусов детской поликлиники №4, а в поселке Дубовое полностью сгорел частный дом. По предварительным данным, никто не пострадал.

