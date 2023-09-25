Над Белгородской областью сбили 7 БПЛА самолетного типа

В небе над Грайворонским округом уничтожено семь беспилотников самолетного типа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Два человека пострадали при обстреле белгородского поселка Уразово

Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника повредили один автомобиль.

«Подворовой обход продолжим в светлое время суток», - отметил губернатор.

Украинская армия в минувшее воскресенье обстреляла из реактивной системы залпового огня «Град» город Шебекино Белгородской области. Пробита кровля промышленного предприятия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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