Над Белгородской областью сбили 7 БПЛА самолетного типа
25 сентября 202322:16
В небе над Грайворонским округом уничтожено семь беспилотников самолетного типа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника повредили один автомобиль.
«Подворовой обход продолжим в светлое время суток», - отметил губернатор.
Украинская армия в минувшее воскресенье обстреляла из реактивной системы залпового огня «Град» город Шебекино Белгородской области. Пробита кровля промышленного предприятия, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При взрыве на заправке в Нагорном Карабахе пострадали более 200 человек
- Бербок признала, что ФРГ поставляла Украине неработающую технику
- Санду обвинила РФ в подготовке вмешательства в выборы в Молдавии
- Над Белгородской областью сбили 7 БПЛА самолетного типа
- Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь
- Офис генсека ООН осудил чествование нациста в парламенте Канады
- В Севастополе объявили воздушную тревогу и остановили общественный транспорт
- В Латвии будут штрафовать за наклейки «Я - русский» на автомобилях
- Бастрыкин: количество тяжких преступлений с участием мигрантов выросло на 32%
- Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru