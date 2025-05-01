Над Белгородской областью ликвидировали два украинских дрона

Два беспилотника ВСУ сбили в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Дроны ликвидировали в период с 07:40 до 08:00 мск.

Минувшей ночью военные нейтрализовали над территорией России восемь украинских БПЛА, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороныБеспилотники

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