Над Белгородской и Курской областями уничтожили восемь беспилотников
23 сентября 202407:48
Восемь украинских беспилотников сбили над двумя регионами России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона над Белгородской областью и еще четыре БПЛА — над Курской.
Ранее 15 украинских беспилотников нейтрализовали над акваторией Азовского моря, в Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской, Воронежской областях, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru