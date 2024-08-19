Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника
19 августа 202407:34
Четыре беспилотника ВСУ уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — отметили в министерстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской и Курской областями.
Днем 18 августа над Белгородской областью сбили шесть беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru