Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника

Четыре беспилотника ВСУ уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — отметили в министерстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской и Курской областями.

Днем 18 августа над Белгородской областью сбили шесть беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры