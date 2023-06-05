Над Белгородом сработала ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

В Белгороде опровергли сообщения о переполненных больницах

Уточняется, что были поражены три цели. В данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

Ранее Вячеслав Гладков назвал число оставшихся в Новой Таволжанке граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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