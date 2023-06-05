Над Белгородом сработала ПВО
5 июня 202320:21
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
Уточняется, что были поражены три цели. В данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.
Ранее Вячеслав Гладков назвал число оставшихся в Новой Таволжанке граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru